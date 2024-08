Universo/Niterói celebra 30 anos de criação do Curso de Comunicação Social com aula magna

O Campus da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no Centro de Niterói, teve uma noite especial, na última quinta-feira (22), na celebração dos 30 anos da criação do Curso de Comunicação Social, nesse ano de 2024, na instituição de ensino. A jornalista Paula Tebet, unfluencer e produtora de conteúdos para as mídias digitais, deu uma aula magna na Sala Universo, auditório do Bloco A.

Uma plateia atenta, composta por estudantes de todos os cursos área na Universidade, e professores, esteve no evento. Em sua aula magna, Paula, que é consultora para empreendedores e empresários, mostrou, em contexto geral, o que o mundo virtual trouxe como possibilidade de opção no mercado de trabalho aos comunicadores. E também deixou uma mensagem importante para os futuros profissionais de imprensa.

Auditório teve alunos de vários cursos na Universidade | Foto: Divulgação/Universo

"É importante a gente estar sempre pensando em se atualizar. Porque as coisas mudam muito rapidamente. Se você acha que estudou marketing, parou e está tudo certo, deve acompanhar as evoluções. Porque estratégias mudam, os canais, tudo se transforma", enfatizou.



Sucesso - A partir da criação, em 1994, o Curso de Comunicação Social da Universo virou uma referência no mundo universitário, formando interruptamente profissionais da área do Jornalismo e da Publicidade e Propaganda. O evento foi organizado pela equipe de Coordenação de Cursos da Universidade Salgado de Oliveira no Campus de Niterói.

Leia também:

100 banhistas são arrastados por ventania na praia de Copacabana

Jogador do Nacional (URU) segue internado após passar mal em campo