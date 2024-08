100 banhistas são arrastados por ventania na praia de Copacabana

Pelo menos 100 pessoas precisaram receber atendimento médico do Corpo dos Bombeiros após serem arrastadas por uma forte ventania na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (23). Segundo testemunhas, os banhistas que estavam no local foram empurrados na direção das encostas rochosas do Posto 6 pelos fortes ventos na região.

A maior parte dos feridos estava praticando stand-up paddle na praia. As rajadas de vento na região chegaram a 70 km/h. Guarda-vidas em motos aquáticas ajudaram os banhistas a voltarem para a orla. Apesar do susto, a maior parte dos feridos ficou apenas com ferimentos leves e apenas sete dos atendidos precisaram de atendimento médico por conta das escoriações.

