Jogador do Nacional (URU) segue internado após passar mal em campo

Após vitória pelo placar de 2 a 0 em cima do Nacional, do Uruguai, o São Paulo, jogando em casa, conseguiu sua classificação para as quartas de final da Libertadores, onde enfrentará o Botafogo. Mas a vitória tricolor ficou em segundo plano, porque, aos 34 minutos do segundo tempo, o zagueiro do time uruguaio Juan Izquierdo caiu desacordado no gramado e teve que sair de ambulância do estádio ficando, em seguida, internado na UTI.

Logo após a partida, o Nacional informou aos jornalistas que não haveria entrevistas pós jogo, em solidariedade ao jogador que ainda estava desacordado. Isso fez com que aumentasse ainda mais a preocupação que se tinha com o estado de saúde do atleta, já que até aquele momento não existiam novas informações.

O clima no Morumbis só melhorou uma hora após o fim da partida, quando o Nacional informou que o jogador estava sob cuidados médicos na UTI do Hospital Albert Einstein, após sofrer uma arritmia cardíaca. Seu estado de saúde era estável.

Leia também:

Mãe é ameaçada de morte pelo próprio filho em Niterói

Acusado de estuprar enteada de 12 anos é preso em aldeia indígena de Maricá

Izquierdo entrou no intervalo da partida e a transmissão filmou o momento em que o atleta, em um lance longe da bola, se desequilibra e cai desacordado no gramado. Ele chegou a acordar quando estava na ambulância, mas desmaiou novamente. Segundo informações, o zagueiro ficou exatos 18 minutos entre a vida e a morte.



O atleta saiu de campo sob aplausos da torcida tricolor. O São Paulo soltou uma nota nas redes sociais pedindo apoio ao jogador.