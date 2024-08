Acidente deixa ciclista ferido e complica trânsito no Centro de Niterói

Um acidente de trânsito deixou um homem ferido no Centro de Niterói no início da tarde desta sexta-feira (23). Uma bicicleta acabou sendo comprimida por um ônibus e um carro de passeio na Avenida Visconde do Rio Branco, por volta das 12h30, na esquina com a Rua da Conceição. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal); seu estado de saúde não foi confirmado até a publicação desta matéria.

Ainda não há detalhes sobre o momento do acidente, que aconteceu na pista sentido Ponta D'Areia. A via ficou com trânsito bastante congestionado no início da tarde. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Nittrans foram acionados ao local para ajudar a coordenar o tráfego no trecho.

Leia também:

➢ Transportes realiza alteração no trânsito do Porto Velho neste sábado (24)



➢ Homem baleado e espancado em São Gonçalo deixa hospital à revelia