Homem é agredido por passageiros após acusação de violência sexual na Central do Brasil

Passageiros da SuperVia agrediram um homem após sua companheira acusá-lo de violência sexual. O incidente ocorreu na estação Central do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira (22).

Testemunhas relataram que a família estava dentro de um trem, parado na plataforma, quando a mulher começou a acusar o homem, que seria o pai de sua filha, de estupro. Nesse momento, os passageiros, indignados, partiram para cima do homem.



Durante a confusão, os próprios passageiros registraram o momento. O homem foi retirado do trem e arrastado pela estação. Policiais militares e seguranças da SuperVia tentaram intervir para interromper o espancamento, enquanto o suspeito recebia socos, chutes e tapas. Os agressores o tiraram da plataforma e continuaram a agressão.



A SuperVia informou, por meio de nota, que lamenta o ocorrido e que, assim que souberam das agressões, os seguranças da concessionária acionaram a polícia para tomar as medidas cabíveis.



Segundo a Polícia Militar, em comunicado enviado por meio de nota, os policiais do 5º BPM (Centro) foram chamados para atender à ocorrência de agressão na estação. Os policiais confirmaram que o homem estava sendo agredido por passageiros após ser acusado de violência sexual.

A PM também informou que o homem foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e que a ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá). A Polícia Civil afirmou que as “diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos”, mas não confirmou se o acusado foi preso.