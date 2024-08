Prefeitura de Niterói lança programa de cuidado animal para famílias de baixa renda

A Prefeitura de Niterói assinou, na última quinta-feira (22), um convênio de mútua colaboração com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para a realização de avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem, além de tratamento de doenças em cães e gatos. O termo de cooperação foi celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), e o Hospital Veterinário da universidade.

O objetivo é promover saúde única e o bem-estar para cães e gatos de famílias inscritas em programas sociais. Serão mil consultas de média complexidade na primeira etapa do programa. A parceria tem previsão de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

"É mais uma parceria com a universidade. Sempre tentei aproximar o Executivo da UFF com o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA). Temos parceria na área de inovação, o complexo de atletismo e na Cultura com o Cinema Icaraí. Termos hoje este espaço, que já está construído, mostra mais uma vez a importância dessa união. Muitas vezes famílias não têm condições de ter assistência para seus animais. Então é mais um passo”, explicou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O termo de convênio prevê a concessão de mil consultas de média complexidade para cães e gatos de moradores da cidade inscritos em algum programa social. Além das consultas, os animais terão exames de sangue, bioquímica e citologia. Quando necessário, os bichinhos também podem ser encaminhados para exames de imagem (Raio X e Ultrassonografia). As consultas serão agendadas e haverá um acompanhamento do tratamento com consultas de revisão.

"A questão animal é muito sensível. O animal faz parte da família. Niterói vem trabalhando com leis de proteção animal e celebrando a gestão pública e a academia. É muito importante darmos mais esse passo para quem precisa”, ressaltou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Robertson.

O projeto prevê a criação de um banco de DNA e soroteca a partir do sangue dos animais para utilização em trabalhos futuros de pesquisa sobre infecções causadas por outros agentes. A parceria também prevê a inserção de alunos de graduação e pós-graduação em Medicina Veterinária no estudo e em trabalhos formadores de futuros pesquisadores.

O reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, destacou a importância de a universidade trabalhar a técnica e a extensão social.

"Estamos tratando do meio ambiente e da saúde mental dos tutores. Estamos tratando da dignidade animal e de tantas outras áreas”, afirmou o reitor.

O trabalho inclui ainda a realização de ações educacionais voltadas para a prevenção de zoonoses e guarda responsável de animais, visitas escolares agendadas ao local, podendo se estender para escolas municipais e outros centros comunitários, com valorização da saúde única (humana, animal e do meio ambiente).

“O primeiro passo para o atendimento veterinário gratuito na cidade de Niterói foi dado. Essa parceria com o Hospital Veterinário da UFF vem para iniciarmos uma política pública de atendimento sólida e contínua”, finalizou o coordenador Especial de Direitos dos Animais, Marcelo Pereira.

O evento contou ainda com a presença do chefe do Hospital Veterinário, Fábio Otero Ascole.