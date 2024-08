Expectativa de vida no Brasil cresce para 76,4 anos

Os brasileiros nascidos no último ano tem esperança de viver mais tempo, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, a expectativa de vida no país aumentou 76,4 anos em 2023. A média tem um ano há mais em relação a expectativa em 2022 e superou a expectativa que o país tinha antes da pandemia, que era de 76,2 anos em 2019.

Segundo a pesquisa, as expectativas específicas são de 79,7 anos para mulheres e de 73,1 anos para homens. A partir do resultado, o Instituto projeta que a expectativa chegue a 77,8 anos em 2030 e a 79,7 anos em 2040. Nos últimos 23 anos, a média aumentou cerca de cinco anos no Brasil; a expectativa era de 71,1 anos em 2000.

Além da expectativa de vida, os números realtivos a mortalidade infantil no território nacional tabém melhoraram nos últimos anos. Dados do Censo de 2022 indicam que a taxa de mortes é de 12,4 por mil, sendo 13,4 para meninos e 11,4 para meninas. Em 2000, a taxa era de 28,1 mortos por mil nascidos vivos. A pesquisadora Cintia Agostinho, do IBGE, confirmou que o resultado atual aponta para uma queda ainda maior nos próximos anos.



“A tendência é que cada vez mais diminua esse indicador, possivelmente também com a tendência a concentrar mais em óbitos de natureza congênita, má formação e menos relacionados com condições socioeconômicas, condições de saúde", destacou Cintia.