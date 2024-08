Inauguração do Atacadão em São Gonçalo atrai multidão

Clientes lotam a unidade desde as primeiras horas da manhã - Foto: Kiko Charret

O mais novo supermercado atacadista de São Gonçalo foi inaugurado nesta quinta-feira (22), às 7h, após quase três meses de obras. O Atacadão de Neves, localizado no espaço anteriormente ocupado pelo Carrefour Hipermercado (que encerrou suas atividades em 27 de maio), agora faz parte da maior rede atacadista do Brasil e é a 27ª unidade da marca no Estado.

As filas são grandes no local | Foto: Kiko Charret

Desde a abertura, o supermercado manteve-se cheio durante toda a manhã, atraindo clientes com brindes e preços baixos.

O Atacadão, que emprega mais de 70 mil colaboradores em todo o país, está presente em todos os Estados do Brasil e garante que a fidelidade do público se faz através do preço baixo em produtos tanto para casa como para os negócios. O local também disponibiliza de locais para recarga de carros elétricos.

Ofertas estão atraindo grande público | Foto: Kiko Charret

Com uma área de vendas de 7.060 m², a unidade promete variedade de produtos, incluindo marcas líderes de mercado e regionais.