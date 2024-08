Estádio Municipal João Saldanha recebe disputa entre Maricá Futebol Clube e Olaria

O Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, recebe às 14h45 deste domingo (25/08), a disputa entre o Maricá Futebol Clube e Olaria na final do Campeonato Carioca Série A2. A competição vai definir o acesso do clube à elite do futebol no estado. O estádio conta também com a praça esportiva em uma área pública com cerca de 17 mil metros quadrados, que foi inaugurada em 26 de maio de 2023 - nos 209 anos, capacidade de até duas mil pessoas.

"O estádio João Saldanha é um sonho realizado para todos os maricaenses que amam esporte. Receber o jogo que pode dar acesso ao time da cidade para a elite do futebol carioca é muito importante. Tenho certeza que será um belo espetáculo!", destacou o secretário de Esporte e Lazer, Diogo Fernandes.

Essa é a segunda partida da final. No jogo de ida, realizado no último sábado (17/08), a equipe maricaense saiu na frente, mas sofreu o empate na partida que aconteceu na Rua Bariri, em Olaria. Felipinho abriu o placar para o Maricá FC mas, no segundo tempo, Macário empatou para o Olaria.



Com o resultado, quem vencer no próximo domingo (25), ficará com o título e o acesso para o Cariocão de 2025. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Vale lembrar que o Maricá FC já garantiu o título da Taça Santos Dumont.

O Maricá Futebol Clube foi criado em 2017, com patrocínio do Banco Mumbuca, que gerencia o programa da Moeda Social Mumbuca em Maricá. O time participa da segunda divisão estadual do Rio de Janeiro desde 2020.