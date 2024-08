Pedalada Lilás: Niterói terá evento dedicado às mulheres neste domingo (25)

A pedalada terá como concentração a estação do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro - Foto: Divulgação

Niterói terá uma pedalada dedicada às mulheres. A Pedalada Lilás que acontecerá no próximo domingo (25), de 9h às 12h, tem o objetivo de comemorar o dia nacional do ciclista comemorado dia 19 junto às celebrações do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, além do mês da juventude. A pedalada é organizada pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a Secretaria da Mulher e a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. A participação é gratuita e aberta ao público.

O evento busca promover o diálogo sobre o espaço das mulheres e da juventude dentro da mobilidade urbana, considerando que essa parcela da população é a mais afetada pela violência e pela desigualdade do acesso à cidade. Niterói é uma das cidades com maior percentual de ciclistas mulheres pedalando e com mais jovens de 18 a 24 anos utilizando o novo sistema de bicicletas compartilhadas, o que se destaca como importante dado para se pensar as políticas públicas para a cidade. Não à toa, o evento traz como foco gênero, juventude e bicicleta.

Aproveitando o recém implantado sistema NitBike de bicicletas compartilhadas gratuito, a pedalada terá como concentração a estação do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, onde 32 veículos estão disponíveis para empréstimo em intervalos de uma hora e meia, aos fins de semana e feriados e uma hora durante os dias da semana. Com isso, as participantes poderão utilizar bicicletas próprias ou as roxinhas. As bicicletas também estarão disponíveis no trajeto da pedalada, em estações próximas do Centro como as do Teatro Municipal e a da Praça São João.



Do Terminal, no Centro, a Pedalada Lilás seguirá rumo à estação NitBike da Praia das Flechas, traçando um circuito guiado que passará pelos equipamentos públicos de apoio à mulher disponíveis no centro da cidade, com o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido por esses espaços para a população. Haverá pontos de hidratação na concentração e na chegada, além da oferta de uma oficina de mecânica básica para bicicleta ministrada por uma mulher que ficará na Praça César Tinoco, em frente a estação NitBike da Praia das Flechas.

Pedalada Lilás

Data: 25/08

Hora: 9h

Concentração: Estação Nitbike do Terminal João Goulart - Centro de Niterói

Participação gratuita