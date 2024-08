Eleições 2024: confira como foi o dia dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

As campanhas continuam na Região Metropolitana. Candidatos de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaborái participaram de caminhadas, encontros com apoiadores e reuniões internas nesta terça-feira (20); confira o resumo do dia:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Dimas e a vice Aparecida Panisset fizeram caminhada e corpo a corpo pelo bairro Trindade e conversaram com moradores e comerciantes sobre o projeto do Tarifa Zero na cidade. "Inicialmente iremos implantar alguns corredores viários com os ônibus gratuitos. São Gonçalo pode ter sim transporte de graça para a população e é viável”, disse Dimas, que definiu o projeto como “questão de prioridade".

- Capitão Nelson (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

O candidato passou a manhã com apoiadores em uma caminhada entre os bairros Patronato e Paraíso. A concentração aconteceu em frente ao campus da Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ. “Os dois candidatos que disputam comigo estão ou estiveram no governo municipal e não fizeram a vida do gonçalense melhorar. Nosso programa tem compromisso com a construção de uma cidade com mais qualidade de vida”, disse Josemar.

- Reginaldo Afonso (PSTU):

Candidato do PSTU esteve em Santa Rosa, em Niterói, para participar de uma manifestação em apoio à greve dos trabalhadores dos Correios. “Eu sou carteiro. Essa é minha categoria. Não importa se é em outro município, minha obrigação é apoiar. A categoria faz uma greve muito importante, por reajuste salarial e melhoria das condições de trabalho, se enfrentando com a política econômica do arcabouço fiscal de Lula, Haddad e companhia. As candidaturas do PSTU sempre vão apoiar as lutas dos trabalhadores contra governos e patrões”, defendeu Reginaldo.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato participou de corpo a corpo no Largo do Marrão.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de caminhadas no Barreto e no Largo do Marrom.

- Talíria Petrone (PSOL):



Nesta tarde, a candidata participou de uma reunião com o deputado federal Washington Quaquá, candidato à Prefeitura de Maricá, sobre a proposta do Tarifa Zero. No início da noite, ela se reuniu com apoiadores para uma panfletagem em Icaraí.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Candidato do Podemos começou o dia panfletando na Estação das Barcas, na Praça Arariboia, e conversou com moradores sobre pautas relacionadas ao cotidiano no Centro da cidade. "Hoje, ouvi muitas reclamações em relação à população em situação de rua. É impressionante como este é um problema que aflige moradores de todos os cantos da cidade, independentemente do bairro. Diante de tanto recurso e do grave quadro que vivemos em Niterói, é inaceitável a prefeitura disponibilizar apenas 350 vagas em abrigos", disse Bruno. À tarde, ele participou de agendas internas de organização de campanha e, à noite, participou do lançamento da campanha de um candidato a vereador da coligação.

- Danielle Bórnia (PSTU):



A candidata do PSTU esteve em Santa Rosa para apoiar ua manifestação com funcionários dos Correios, que estão em greve “Os trabalhadores dos correios fazem uma greve muito forte por reajuste salarial e condições de trabalho. Como candidata socialista, tenho a obrigação de manifestar meu apoio à essa greve e a todas as lutas dos trabalhadores que se enfrentam com governos e patrões”, defendeu Danielle.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

O candidato do Mobilização Nacional participou de uma reunião administrativa com o comitê de sua campanha na parte da manhã. À tarde, ele participou d euma caminhada com apoiadores na praia de Icaraí.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato do PT participou de reuniões com a coordenação da campanha e, à tarde, se encontrou com a candidata de Niterói Talíria Petrone sobre o projeto Tarifa Zero.

- Fabinho Sapo (PL):

O candidato do PL participou de dois encontros com apoiadores nas ruas nesta terça (20): a primeira em São José, na parte da manhã, e a segunda durante uma caminhada no Centro, à tarde. Ele também se reuniu com o presidente do PL-RJ, o deputado Altineu Côrtes.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

O candidato participou de um evento da campanha de Tarcísio Motta, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, no Circo Voador na noite desta terça (20). Jair esteve na cerimônia a convite do PSOL.