Protesto de moradores fecha a BR-101, no Jardim Catarina

A rodovia BR-101, na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi totalmente interditada no final da tarde desta terça-feira (20) por conta de um protesto. Segundo testemunhas, a manifestação teve organização de moradores do Catarina, que protestam contra a violência e as mortes deixadas por operações policiais no bairro. Nesta manhã, uma ação da PM deixou dois mortos e dois suspeitos feridos na região.

A manifestação começou por volta das 17h35 e fechou os dois sentidos da rodovia, na altura do km 306. Um grupo com cerca de 30 pessoas interditou o trecho, com objetos incendiados e faixas de protesto. Um dos cartazes trazia a frase “Morador não é bandido”.

Na pista sentido Niterói, o congestionamento era de 3 km por volta das 18h25. Já no sentido Espírito Santo, a fila de automóveis era de 2 km no mesmo horário. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local. No início, da Polícia Rodoviária Federal divulgou que as equipes conseguiram liberar uma das faixas, em sentido Rio de Janeiro, às 18h35.

*Em atualização

