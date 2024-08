O bom filho à casa torna: Instituto Vini Jr. ganha nova sede em Ciep no Porto do Rosa

Centro social deverá atender 5 mil pessoas do entorno do Porto do Rosa, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Centro social deverá atender 5 mil pessoas do entorno do Porto do Rosa, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

O jogador Vini Jr. contruirá uma nova sede para seu Instituto, dessa vez no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, local onde o craque do Real Madrid nasceu e cresceu.

A organização irá ocupar o terreno onde funcionava o Ciep 040-Porto do Rosa, que estava desativado há cerca de dez anos.

O acordo é para que haja um investimento de R$ 20 milhões em reformas, para que o centro social possa atender cerca de 5 mil pessoas, promovendo educação, esporte e cultura de graça à população do entorno.

Segundo o relatório ao qual O GLOBO teve acesso, a cessão do terreno será de dez anos, com possibilidade de renovação. Atualmente, o instituto tem escritório na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, além de centros de tecnologia instalados em escolas municipais.



Com o direito de utilizar o local, Vini Jr. e seus representantes deverão fazer a recuperação do equipamento e sua gestão com atividades para fins educacionais e sociais, com oferta gratuita de vagas.