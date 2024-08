Apresentador Sílvio Santos é sepultado em São Paulo

O empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos neste sábado, em decorrência de broncopmeumunia,após contrair H1N1, foi enterrado na manhã deste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, na região Oeste da capital paulista. A cerimônia foi fechada ao público, restrita a amigos e parentes, atendendo a um pedido dele. O corpo foi sepultado pouco antes das 9h e o enterro durou cerca de 20 minutos, desde a chegada do caixão.

Além de familiares como as filhas Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, e seu marido Fabio Faria, o neto Tiago Abravanel, estiveram presentes no cemitério alguns amigos e funcionários do SBT como o cabeleireiro Jassa, o apresentador Cesar Filho e sua mulher Elaine Mickely. O também apresentador Celso Portiolli e o humorista Carlos Alberto de Nóbrega também foram ao enterro.

Leia também:

Um dos maiores nomes da TV no Brasil, Sílvio Santos morre aos 93 anos



Silvio Santos: Niterói fez parte do início da brilhante carreira do comunicador

Silvio Santos foi enterrado ao lado de um dos cinco irmãos, Leonel Abravanel, morto em 1982 por complicações de um câncer.



A filha Daniela Beyruti foi a única que falou rapidamente com a imprensa, de dentro de carro, na saída do enterro. Ela sorriu, acenou e agradeceu os presentes, que desejaram os pêsames e bateram palmas:

"Obrigada, viu. Obrigada. A todos nós, que ele fazia parte de todos nós", afirmou Beyruti.



H1N1 - O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou ontem que Silvio Santos morreu por broncopneumonia após contrair H1N1. Ele estava internado há 17 dias na unidade de saúde.

Sílvio Santos fez história na TV Brasileira e morreu aos 93 anos | Foto: Sergio Soares

Último desejo - A morte de Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, despertou curiosidade por conta das tradições judaicas que foram seguidas em seu funeral. Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, esclareceu os detalhes desses rituais em entrevista à CNN.



Lottenberg destacou que Silvio Santos, embora não fosse um judeu ortodoxo, expressou o desejo de que sua cerimônia de despedida fosse reservada apenas aos mais próximos, seguindo as tradições do judaísmo.

Rituais fúnebres judaicos



Segundo a tradição judaica, o enterro deve acontecer rapidamente após o falecimento. O corpo é envolvido em uma mortalha branca, simbolizando igualdade perante a morte, independentemente da posição social do falecido.

Após o sepultamento, inicia-se um período de luto chamado Shivá, que dura sete dias. No 30º dia após o falecimento, realiza-se uma visita ao cemitério, conhecida como Shloshim. Aproximadamente um ano depois, ocorre a Matseivá, a inauguração do túmulo definitivo.