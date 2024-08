Silvio Santos: Niterói fez parte do início da brilhante carreira do comunicador

Silvio Santos é, sem dúvida, um dos maiores comunicadores da história do Brasil. O apresentador, dono do SBT, nos deixou na madrugada deste sábado (17), mas seu legado é eterno. Por trás da gargalhada, das brincadeiras, dos incontáveis momentos que marcaram a TV brasileira, existe a figura de um homem com um talento incrível para o empreendedorismo.

Ele soube como poucos, explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT. Mas, o que nem todos sabem, é que a cidade de Niterói tem uma boa contribuição para a história de sucesso de Silvio Santos.

Ao completar 18 anos, Silvio foi convocado pelo Exército e passou a servir na Escola de Paraquedistas, onde chegou até a realizar alguns saltos. Nessa época, ele já trabalhava como camelô. Portanto, ficou incompatível conciliar as duas coisas. Mais novo, Silvio tinha sido convidado a fazer um teste na Rádio Guanabara. Ele passou em primeiro lugar, mas optou por trabalhar como ambulante, já que faturava mais. Desse momento em diante, Silvio Santos decidiu retornar a locução, em uma rádio em Niterói em seus dias de folga, para conseguir uma renda extra.

Niterói - Para trabalhar em Niterói, Silvio utilizava o serviço das barcas. Em uma das viagens, ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes no transporte, que até aquele momento, era silencioso. Nos intervalos entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos.



A iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios como jarras e quadros. Silvio Santos também foi o autor dessas ideias.

Desde bem jovem, já era nítido a capacidade empreendedora de um dos maiores apresentadores, empresários, artistas e comunicadores que o Brasil já teve.