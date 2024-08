Brasileira multicampeã de jiu-jitsu é beijada a força por adversário durante encarada

A brasileira multicampeã de jiu-jitsu Gabi Garcia foi beijada a força por seu adversário, o australiano Craig Jones, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A dupla, que irá realizar a primeira luta intergênero, fazia a pesagem pré-luta para promover o evento quando o adversário puxou o rosto de Gabi em sua direção e deu um beijo em seus lábios.

Imediatamente a atleta reagiu e tentou empurrar Jones, com uma feição de total indignação pelo atitude do australiano. Gabi disse que ele havia cruzado a linha. A atitude gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais a Craig, que chegou e dizer que a luta estava cancelada e que os brasileiros não aceitam uma brincadeira. Até o momento, o confronto entre os dois atletas segue confirmado

A luta será na modalidade grappling, que é o termo usado para designar o conjunto das práticas de luta especializadas no chão. Ou seja, socos e chutes são proibidos. Esse estilo de combate tem como objetivo controlar o oponente sem a utilização de golpes. Dessa forma, a intenção consiste em imobilizar o adversário. O jiujutsu é um exemplo.

Gabi Garcia ganhou por seis vezes o campeonato mundial de jiujutsu e foi por quatro vezes medalhista de ouro no ADCC (Abu Dhabi Combat Club), que é um dos torneios de maior prestígio no mundo do grappling sem kimono e do jiu-jitsu.

Em entrevista ao canal "MMA Fighting", a brasileira disse: "Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá".