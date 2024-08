Matías Viña passa por cirurgia e está fora do Flamengo em 2024

O lateral-esquerdo do Flamengo, Matías Viña, passou por uma cirurgia na noite desta quinta-feira (15) e, assim como Éverton Cebolinha, não atuará mais pelo clube em 2024. A lesão de Viña, ocorrida no menisco do joelho direito, também afetou o ligamento cruzado anterior, agravando sua condição.



A grave lesão aconteceu durante o empate de 1x1 contra o Palmeiras, no domingo (11), no Maracanã. Viña, que entrou no segundo tempo substituindo Ayrton Lucas, se lesionou em uma disputa de bola nos minutos finais do jogo.

Contratado em janeiro como um dos principais reforços do Flamengo para a temporada, Viña soma 22 partidas, um gol e duas assistências com a camisa rubro-negra. Agora, com sua ausência confirmada para o restante do ano, o Flamengo está em busca de um novo lateral-esquerdo no mercado para suprir a falta do uruguaio.