Má conservação da passarela em frente a UPA do Colubandê preocupa a população

Fios foram improvisados no lugar das grades de ferro para proteção - Foto: Kiko Charret

A passarela que dá acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê está em más condições de manutenção. Logo no início da estrutura, é possível ver lixo acumulado, além de sinais claros de deterioração, como ferros enferrujados ou ausentes nas grades de proteção. Em diversos pontos, há também espaços entre os ligamentos, o que aumenta o risco de acidentes para quem transita pelo local.

Larissa de Abreu, assistente social que utiliza a passarela há três anos, relata que a situação é preocupante: "A estrutura está mal conservada, com buracos e grades enferrujadas, em alguns trechos está até amarrada com fios. Isso é muito perigoso, especialmente para idosos e crianças, que podem tropeçar e cair na pista."

"Também nunca teve iluminação no início da passarela. Na pista tem, mas no começo da passarela, onde tem aquele muro, a gente sempre fica no escuro. Quando começa a escurecer, lá pelas 18h, começa a ficar perigoso".

Assistente social Larissa de Abreu e o filho | Foto: Kiko Charret

Outra situação de transtorno são os lixos acumulados. Construção importante para quem se desloca até a Unidade de Pronto Atendimento, a falta de manutenção também põe em risco aqueles que têm dificuldade de locomoção, aumentando o risco de acidentes.

Lixo encontrado no início da passarela | Foto: Kiko Charret

O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER) informou, em nota, que "equipes vão ao local, na próxima semana, fazer uma avaliação técnica para realizar os reparos necessários na passarela.

