Reviravolta: Romena recebe medalha de bronze após polêmica na ginástica artística

Após toda a polêmica envolvendo a ginástica artística na Olímpiadas de Paris 2024, a ginasta romena Ana Maria Barbosu recebeu nesta sexta-feira (16), em Bucareste, sua medalha de bronze, depois que um recurso da Federação de Ginástica da Romênia foi aceito pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). A atleta conquistou o lugar da estadunidense Jordan Chiles, no pódio.

A cerimônia organizada para a entrega da medalha contou com a presença do primeiro-ministro romeno Marcel Ciolacu.

“Eu não sabia o quão pesada ela é”, disse Barbosu aos presentes, sobre a medalha.

“Estou feliz por receber esta medalha e espero continuar a representar a Romênia no mais alto nível", completou a ginasta.



Barbosu e a equipe da Romênia apelaram ao CAS para que um inquérito fosse aberto sobre os resultados da competição de solo, alegando que um pedido de revisão de pontuação feito pela equipe dos EUA foi registrado quatro segundos após o prazo de um minuto permitido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

O sucesso do recurso fez com que a pontuação conquista por Jordan Chiles fosse reduzida, perdendo assim o terceiro lugar. O pódio também teve a brasileira Rebeca Andrade com o ouro e a norte-americana Simone Biles com a prata.

A USA Gymnastics apresentou evidências em vídeo adicionais ao CAS no último domingo (11), as quais considerou que não houve erro processual, mas o órgão jurídico sediado em Lausanne disse que a violação foi “cristalina”.

Chiles disse que ficou arrasada com a notícia de que havia perdido o terceiro lugar na prova de solo.

“Não tenho palavras. Esta decisão parece injusta e é um golpe significativo não apenas para mim, mas para todos que apoiaram minha jornada”, escreveu a jovem de 23 anos em uma publicação no Instagram.