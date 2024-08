Homem é preso em flagrante ao tentar emitir CRM com diploma falso

Câmera flagra momento em que homem tenta realizar o cadastro do CRM com diploma falso - Foto: Reprodução

Um homem que se passava por médico foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (15) ao tentar se registrar no Conselho Regional de Medicina do RJ (Cremerj), localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, utilizando um falso diploma de medicina.

Segundo o presidente da instituição, Walter Palis, os funcionários comunicaram a Polícia Federal assim que notaram que a situação era uma tentativa de golpe.

As testemunhas afirmam que o acusado dirigiu-se até a sede da instituição e pediu para emitir o CRM, alegando ser professor de enfermagem de uma universidade.



Durante o atendimento, o agente pediu os documentos necessários para o cadastro do registro profissional, e recebeu um diploma falso levantando suspeita sobre o homem.

O acusado foi conduzido para a delegacia, e de acordo com a polícia, será indiciado por crime de uso de documentos falsos, e caso seja condenado a pena pode chegar até seis anos de prisão.

A universidade que o homem afirmou ter estudado, informou que não oferece o curso de medicina na instituição de ensino.