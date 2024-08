Influenciadora brasileira é alvo de xenofobia em Nova Iorque; Vídeo

O que prometia ser um sonho se transformou em um pesadelo para a influenciadora digital Marcela Montellato. Convidada para Nova York para participar de um evento exclusivo na pré-estreia do filme "Assim que Acaba" e conhecer a atriz Blake Lively, Marcela estava gravando um vídeo para compartilhar a experiência com seus seguidores quando, inesperadamente, foi atacada por uma mulher americana.



No vídeo divulgado pela criadora de conteúdo, a mulher diz ser nova-iorquina e reclama da gritaria e a xinga com a frase "volte para o seu país". A brasileira fica sem reação, mas depois de um tempo, quando volta a falar com a câmera, ela é ofendida de novo: "Pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal. Você é de outro país? Volte para o seu país".





Marcela Montellato foi atacada verbalmente por cidadã estadunidense. Divulgação/Redes Sociais

Autor: Divulgação/Redes Sociais

O vídeo viralizou nas redes sociais e já teve mais de 5,6 milhões de visualizações. Marcella foi procurada pelo portal g1 e disse: "Infelizmente, ninguém do local, além da brasileira que estava comigo, me defendeu. Foi uma situação bizarra, porque quando ela falou "os nova-iorquinos são todos assim" ou "volte para o seu país", ninguém fez absolutamente nada além de olhar a situação".