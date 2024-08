Grávida do segundo filho, Sthefany Brito compartilha vídeo onde mostra a barriga mexendo

A atriz Sthefany Brito, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais como tem sido a reta final da gravidez de seu segundo filho e vídeos da barriga mexendo. Na publicação, ela conta que as noites têm sido bem agitadas, como por exemplo, nesta quinta-feira (15), a mamãe foi acordada pelos movimentos intensos do filho em seu ventre.

"Quando não é o xixi que me acorda, dor nas costas ou o Enrico me chamando, é esse garotinho achando que são 2h da tarde e fazendo festa aqui dentro", contou Sthefany nas redes sociais, lugar que ela está usando para compartilhar suas vivências na maternidade, principalmente no momento da reta final da gestação. Ela já é mãe de Antônio Enrico, de 3 anos.

Com a aproximação das últimas semanas da gestação, a atriz tem discutido abertamente com os seguidores sobre os desconfortos sentidos. "As madrugadas andam difíceis por aqui. Tenho acordado muitas vezes, ou para fazer xixi, ou por dor nas costas, ou Vicenzo chutando minha costela e dói. Muitas vezes vou mudar de posição e aí perco o sono", contou.



Com a chegada de mais um filho, nada melhor que comemorar, e foi exatamente isso que a família da atriz fez no último dia 8, quando organizaram um “charraiá”, que foi uma mistura de chá de bebê com arraiá. A festa foi pequena e íntima, reunindo apenas familiares, mas contou com decoração temática.