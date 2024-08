Parque RJ: obras estão a todo vapor no espaço do antigo Piscinão de São Gonçalo; Vídeos!

As obras do novo Parque estão a todo vapor - Foto: Kiko Charret

As obras do novo espaço de lazer em São Gonçalo estão a todo vapor. A reportagem de O SÃO GONÇALO esteve no local, na manhã desta quarta-feira (14), para acompanhar o andamento da construção do 'Parque RJ', que irá contar com diversas instalações como skate park, academia ao ar livre, parque infantil, mirante, quadras e pista de atletismo.

O projeto do novo Parque público está sendo executado pela Secretaria das Cidades. O terreno, que tem mais de 35 mil metros quadrados, era um importante espaço de lazer da cidade, o Piscinão, localizado no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, mas, desde 2016, estava abandonado.





De acordo com a Secretaria de Estado das Cidades, as obras estão em andamento com trabalhos de limpeza do terreno, colocação de tapumes, retirada de entulho, instalação do canteiro de obras, além da elaboração dos projetos executivos. Os trabalhos também seguem no local com a preparação do solo.





Ainda segundo a nota da Secretaria, o espaço, onde funcionava o antigo Piscinão, será completamente revitalizado, sendo uma moderna e ampla área de lazer, esporte e cultura para a população do Leste Fluminense.

"A previsão de inauguração é para 2025 e o equipamento terá 35 mil metros quadrados composto de anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas", finalizou a nota.

