Carnaval Rio 2025 : Liesa define data para venda de ingressos

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou que os ingressos para o Grupo Especial do Carnaval Rio 2025 começarão a ser vendidos no próximo dia 27 de agosto. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, com a possibilidade de apenas uma meia-entrada.

Segundo a Liesa, este ano, os ingressos para as arquibancadas especiais terão um preço menor em comparação ao ano passado. As vendas serão realizadas exclusivamente online, através da plataforma Ticketmaster, a partir das 10h.

Confira os valores para os desfiles oficiais (2, 3 e 4 de março) e para o desfile das campeãs (8 de março):



Arquibancadas setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11

Preço: R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia

Cadeiras individuais do setor 12

Preço: R$ R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia

Arquibancadas setores 6 e 8

Preço: R$ 230 (R$ 115 a meia) por dia

Arquibancada setor 7

Preço: R$ 200 (R$ 100 a meia) por dia

Os valores variam entre R$ 95 e R$ 230, permitindo ao público escolher entre assistir aos desfiles do Grupo Especial (2, 3 e 4 de março) e o desfile das campeãs, que reunirá as seis primeiras colocadas, no dia 8.

Além dessa mudança nos valores, o carnaval de 2025 trará uma novidade: a venda do "Passaporte Rio Carnaval", que garantirá acesso aos três dias de desfiles oficiais pelo preço de R$ 450. A compra do passaporte será permitida para apenas um CPF, tornando o ingresso pessoal e intransferível.

Uma das vantagens de adquirir o passaporte é a possibilidade de escolher qualquer setor das arquibancadas especiais disponível no Sambódromo.