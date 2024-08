É hoje! Maricá define esquema operacional para a Festa da Padroeira

A Prefeitura de Maricá, preparou uma operação especial para os moradores e visitantes aproveitarem a Festa da Padroeirada da cidade, Nossa Senhora do Amparo, que acontece ao longo desta semana na Praça Orlando de Barros Pimentel, em frente à Igreja Matriz, no Centro.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) alguns desvios serão realizados de quarta-feira (14/08) até segunda-feira (19/08) das 17h até o término do evento.

Leia também:

PM realiza operação no Complexo do Salgueiro em São Gonçalo; Vídeos!

Daniel Wiffen, nadador e figurante de "Game of Thrones", ficou doente após provas no Sena

Os condutores que utilizarem a Av. Vereador Sabino da Costa, principal entrada da cidade, seguirão normalmente pela Rua Barão de Inoã até à Av. Antônio Vieira Sobrinho. De lá, o acesso será feito pela Rua Fernando Henrique Assunção e pela Av. Prefeito Odenir Francisco da Costa, onde os motoristas optarão por seguir para o Boqueirão ou retornar na Rua Boaz Velasco e acessar a região central.



Ambulâncias, viaturas, ônibus e profissionais que trabalharão no evento também utilizarão a Av. Vereador Sabino da Costa e a Rua Barão de Inoã. No entanto, de lá, o acesso será desviado pela Rua Álvares de Castro, passando pela Rua Silvino Alves de Siqueira e chegando à Av. Nossa Senhora do Amparo.

A saída da cidade contará com um desvio na altura da Rua Pereira Neves. Os condutores deverão seguir pela Rua Adelaide Bezerra, acessando a Rua Coronel Bittencourt, a Rua Professor José Digiorgio e a Rua Carlos Rangel, em direção à Rua Ribeiro de Almeida, onde poderão optar por seguir em direção à Rua Abreu Sodré ou à Av. Roberto Silveira, no Flamengo.

Na Rua Alferes Gomes haverá inversão de sentido no fluxo viário das 6h de quarta-feira (14/08) às 6h de segunda-feira (19/08). Na Rua Carlos Rangel, a inversão será pontual, apenas na parte da noite, de acordo com a demanda.

Agentes da Secretaria de Trânsito realizam visitas aos estabelecimentos que serão impactados desde o início da semana, para alertar os proprietários sobre as alterações que poderão ser suspensas ou modificadas, de acordo com a avaliação do setor operacional.

Durante o período de festa, os ônibus serão direcionados à Rodoviária do Povo, no Centro, ficando proibidos de acessar o entorno do evento.

Segurança

A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional atuará no local de festa de quarta-feira (14/08) à domingo (18/08). O trabalho das equipes contará com 325 profissionais, sendo 250 guardas municipais e 75 agentes, além do auxílio de 30 viaturas, sendo 26 carros e quatro motocicletas, além da base móvel da Guarda Municipal.

Foram disponibilizadas 95 vagas para policiais militares e oficiais de supervisão que fazem parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os agentes terão o apoio de 25 viaturas e 10 moto patrulhas.

No Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp), 30 agentes estarão atentos às 12 câmeras de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) localizadas na Praça Orlando de Barros Pimentel e no entorno do evento, essenciais para o monitoramento urbano.

Garrafas de vidro estão proibidas

A Coordenadoria de Posturas do 1º e 2º distritos vai atuar de forma educativa e preventiva para coibir o uso de garrafas de vidro, que podem ocasionar riscos para os frequentadores dos shows. A ação contará com três fiscais e 180 profissionais, entre 130 apoios e 50 agentes, distribuídos pelo local.

Cerca de cinco mil recipientes de plástico serão disponibilizados para as equipes realizarem a troca nas barreiras que serão montadas ao longo do evento.

Assistência Social

Profissionais da Secretaria de Assistência Social atuarão na distribuição de 15 mil pulseirinhas para a identificação de crianças e adolescentes de quarta à domingo.

Equipes do Conselho Tutelar também estarão de plantão, circulando pelo evento. Além disso, a população poderá denunciar qualquer tipo de violência ou violação dos direitos das crianças e adolescentes pelos telefones: (21) 96675-3536 do Conselho Tutelar 1, que atende o Centro e Ponta Negra; (21) 99195-5496 e (21) 96675-2463 do Conselho Tutelar 2, responsável por Itaipuaçu e Inoã.

Ônibus gratuito

Além dos horários regulares das linhas, a Empresa Pública de Transportes (EPT) vai reforçar a frota para o evento de quarta-feira (14/08) até sábado (17/08). Haverá horários extras em 13 linhas de ônibus.

São elas: E01 (Centro X Ponta Negra via Manoel Ribeiro), E02 (Centro X Ponta Negra via Cordeirinho), E05 (Centro X Lagarto), E06 (Centro X Espraiado), E07 (Centro x Caxito via Alecrim), E08 (Centro x Jacaroá via Bairro da Amizade), E09 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro), E10 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro) e E13 (Centro X Parque Nanci via Itapeba), E14 (Centro X Jaconé via Beira Mar), E15 (Centro X Retiro via Cova da Onça) e E17 (Centro X Condado via Marquês).

Horários extras

E01 (Centro X Ponta Negra via Manoel Ribeiro) - 00h40/ 1h /1h40

*E02 (Centro X Ponta Negra via Cordeirinho) * - 00h30/ 1h10/ 1h30/ 1h30/ 1h50/ 2h10

E05 (Centro X Lagarto) - 00h30/ 1h/ 1h30/ 2h

E06 (Centro X Espraiado) - 1h15

E07 (Centro x Caxito via Alecrim) - 00h50/ 1h50

E08 (Centro x Jacaroá via Bairro da Amizade) - 00h40/ 1h40

E09 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro) - 1h20

E10 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro) - 00h50/ 2h10

E13 (Centro X Parque Nanci via Itapeba) - 00h30/ 1h/ 1h30

E14 (Centro X Jaconé via Beira Mar) - 1h20

E15 (Centro X Retiro via Cova da Onça) - 00h50/ 1h50

E17 (Centro X Condado via Marquês) - 1h

Bicicletas vermelhinhas

O funcionamento da estação 9 (Praça Orlando de Barros Pimentel) de bicicletas vermelhinhas será suspenso de quarta-feira (14/08) até domingo (18/08). O serviço será normalizado na segunda-feira (19/08). A medida será adotada devido ao grande fluxo de pessoas que estarão circulando no Centro, onde acontecem os shows e tem como objetivo oferecer segurança e garantir a mobilidade de pedestres.