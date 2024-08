Daniel Wiffen, nadador e figurante de "Game of Thrones", ficou doente após provas no Sena

O nadador irlandês Daniel Wiffen conquistou a medalha de ouro após nadar a prova de maratona aquática no Rio Sena nos Jogos Olímpicos de 2024. Mas ele "conquistou" algo além do lugar mais alto do pódio. Conhecido por ter também participado da série "Game of Thrones", como figurante no episódio "As chuvas de Castamare", Daniel também adquiriu uma hospitalização após a prova aquática, onde ele bateu o recorde olímpico nos 800m livres e levou também um bronze nos 1500m livres.

Daniel se sentiu mal após nadar nas polêmicas e poluídas águas do Sena para a prova de 20 km. Ele seria o porta-bandeira da Irlanda na cerimônia de encerramento dos Jogos, mas não conseguiu participar do evento por conta da hospitalização. O atleta não entrou em detalhes sobre a doença, mas especula-se que teria sido um vírus estomacal.

Ele também não citou o Rio Sena como culpado pelo seu estado de saúde: "Obrigado a todos que entraram em contato, estou extremamente desapontado por perder a oportunidade de ser porta-bandeira na noite passada. Ontem corri para o hospital porque estava muito mal com um vírus do qual estou sendo tratado e estou me sentindo melhor agora. Espero que todos aproveitem a noite e espero estar bem o suficiente para ver todos quando chegarmos em casa."

Wiffen já chegou em sua casa, na Irlanda. Essa não foi a primeira vez que um atleta passa mal após nadar nas águas do rio de Paris. Antes de Daniel, os triatletas Claire Michel, da Bélgica, Adrien Brifford, da Suíça, e Vasco Vilaça e Melanie Santos, de Portugal, apresentaram sintomas de uma infecção gastrointestinal depois de passar pelo Rio Sena.