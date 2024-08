Mãe acusa pastor de igreja na zona norte do Rio de abusar sexualmente de sua filha

A religiosa Daniele Costa, mãe de duas meninas, uma de 16 e outra de 18 anos, acusou o pastor Davi Brunet de importunar sexualmente e assediar suas filhas. A queixa contra o religioso de 74 anos, que ministra a igreja Nova Vida, em Inhúma, zona norte do Rio, foi registrada no início de julho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pastor teria abraçado a menor e apalpado seus seios. Em uma outra ocasião, Daniele afirma que Davi cumprimentou sua filha com um beijo no rosto e propositalmente encostou a boca no canto dos lábios da menina. Além disso, o pastor buscava estar sempre nos mesmos lugares que a jovem estava. Os casos teriam acontecido em dezembro de 2023 e janeiro deste ano, dentro do templo que a família frequentava, há três anos.

“Do nada, ela saiu da igreja e tomou ódio de igreja. Ficava trancada no quarto e não falava com a gente sobre o motivo disso. Ela era uma menina envolvida na igreja, tocava bateria com os jovens, superativa na igreja, beleza. Aí, a minha filha de 18 anos veio me falar, conversou comigo que o pastor da igreja dela estava a assediando pelo celular, pela internet, que estava seguindo ela”, afirmou a mãe.

Daniele continuou: "Na igreja, a minha filha maior foi orientada a conversar comigo e procurar uma delegacia. E eu fiz isso. No dia que eu estava indo, a de 16 anos começou a ter uma crise de choro muito forte e eu pressionando, pressionando ela… aí ela veio confirmar, né? Que o pastor, o mesmo pastor estava perseguindo ela. Que chegou um dia na igreja, foi cumprimentar ela e pegou nos seios delas, apertou e passou a mão na bunda dela. Nas nádegas dela, entendeu?”.

A mãe afirmou que o pastor tentava em diversos momentos ficar sozinho com a menina, seguindo ela em diferentes situações. Ela afirma que por isso a filha deixou de ir a igreja.

Daniele Costa ainda frisou que a menor desenvolveu alguns transtornos depois de ser importunada sexualmente: “Conclusão, minha filha está fazendo tratamento psicológico. Minha filha está com depressão, tomando remédio, fazendo uso de antidepressivo. Minha filha mudou. Depois que a gente denunciou , outras meninas denunciaram também, que nunca tiveram coragem de denunciar”.

A mulher ainda afirmou que outras meninas também sofreram assédio de Davi Brunet. Ela citou uma criança, que atualmente já é adulta, foi abusada aos 10 anos. E outra, em 2010, teria sido vítima de um estupro cometido pelo pastor. Todos os casos foram registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

O pastor vem de uma família criada na igreja evangélica. Até o fechamento desta edição, ele ainda não havia sido localizado para falar sobre o caso.