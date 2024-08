Professora usa IA para mostrar alunos atuando em suas profissões dos sonhos

Uma professora da rede pública de Pilar, município de Alagoas, teve a ideia de surpreender seus alunos e usar inteligência artificial para realizar uma dinâmica em sala de aula. Milena Rosseli usou as fotos de seus alunos de 2° ano do ensino fundamental para mostrar como eles seriam em suas profissões dos sonhos.

A professora tirou as fotos um dia antes para conseguir fazer as edições. Bombeiro, advogado, piloto, capitão e aeromoça foram algumas das profissões sonhadas pelas crianças e que foram representadas pela IA.

Em entrevista Milena disse sobre o experimento: “Eu não combinei nada, peguei eles de surpresa. Apenas cheguei no outro dia com tudo pronto e expliquei pra eles que iria mostrar através da IA a foto deles adultos para terem certeza que são capazes de chegar onde quiserem através dos estudos”.

Os estudantes amaram o experimento e muitos pediram para os pais para fazer um quadro com a foto gerada pela inteligência artificial. Um vídeo com a reação dos alunos foi publicado no TikTok, acumulando mais de 420 mil visualizações