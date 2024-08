Operador da Rádio Tupi morre após passar mal em programa ao vivo

Morreu na tarde desta terça-feira (13) o operador de rádio Jorge Luís Pereira Martins, conhecido como "Jorginho Uepa", aos 51 anos, no Rio. Operador da Rádio Tupi, ele passou mal enquanto operava a mesa de som da emissora em um programa ao vivo e acabou não resistindo.

De acordo com a emissora, Jorge estava na mesa de áudio operando os efeitos sonoros do programa "Patrulha da Cidade" no começo dessa tarde, quando começou a se sentir mal. Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e veio à óbito na unidade de saúde.

Leia também:

➢ Idoso de 75 anos morre após ser arrastado por onda no Rio

➢ Rio registra manhã mais fria dos últimos 13 anos nesta terça (13)



Uepa era morador de Santa Cruz, na Zona Oeste, e era conhecido pelas vinhetas e participações nos programas "Patrulha da Cidade", "Palavra Amiga" e do "Show do Heleno Rotay". Ele deixa a esposa, três filhos, três enteadas e uma neta. Ainda não há informações sobre o sepultamento.