Moradores sofrem com falta d'água em SG após mudança de ramal

Há três meses, os moradores de um condomínio no bairro Trindade, em São Gonçalo, vêm enfrentando problemas recorrentes de falta d'água. Sem alternativa imediata para resolver a situação, eles têm recorrido ao uso de caminhões-pipa, o que aumenta consideravelmente os custos mensais.

Segundo relatos dos moradores, o transtorno com o abastecimento de água teve início em maio deste ano, após a concessionária Águas do Rio trocar o ramal que atende o condomínio, composto por 28 apartamentos.

Leia mais:



Casal é preso por maus-tratos de animais no Rio

Profissionais da saúde são afastados após morte de paciente no Hospital Lourenço Jorge



"Estávamos ligados a um ramal que nos atendia perfeitamente, mas o cano da rua quebrou ou algo do tipo, e ficamos alguns dias sem água. Reclamei com a concessionária, que veio aqui e nos trocou de ramal, nos colocando em um que só fornece água uma vez por semana. Somos um prédio com 28 apartamentos e famílias", relatou Robson Monteiro da Silva, de 35 anos, responsável pelo condomínio.



Ainda segundo os moradores, a água é fornecida de segunda-feira, às 15h, até terça-feira, às 9h. Após esse período, o abastecimento é interrompido, e os residentes precisam buscar alternativas para realizar suas atividades diárias.



"A nossa conta está em dia, mas a água não cai. Tentamos de tudo. Estamos sempre solicitando carro-pipa da própria concessionária, mas eles demoram dias para chegar, e ainda assim, não supre nossa necessidade. Então, acabamos comprando água de caminhões-pipa de terceiros, o que aumenta ainda mais nossos gastos. Só queremos que nossa instalação volte ao ramal anterior. Precisamos que uma equipe venha aqui, e explicamos onde estava a ligação. Isso afeta uma boa parte da rua, e em pleno 2024, ter água uma vez por semana é absurdo", lamentou um dos moradores.

Tatiane Conceição vem sofrendo com o problema no abastecimento de água em sua residência | Foto: Kiko Charret

O prédio é novo, com apenas três anos desde a inauguração, mas para a aposentada Tatiane Conceição Souza da Silva, de 46 anos, que mora com o marido e o filho, os problemas com a água têm causado desânimo e preocupação.

"Minha mãe não mora aqui, mas costuma passar o dia comigo. Ela é idosa, então fica ainda mais difícil para nós ficarmos sem água. Temos que nos deslocar, ir para a casa de parentes ou esperar por um caminhão-pipa, que é mais um gasto, mesmo pagando a conta de água em dia. A água cai uma vez só, a cisterna não enche completamente e não supre as necessidades de 28 apartamentos", afirmou Tatiane.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou que enviará uma equipe ao local para verificar a ocorrência e ressaltou que a empresa está à disposição pelo número 0800 195 0 195, que atende ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.