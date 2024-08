Casal é preso por maus-tratos de animais no Rio

Casal é preso por maus-tratos de 13 cães no Rio - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Casal é preso por maus-tratos de 13 cães no Rio - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um casal foi preso nesta segunda-feira (12), acusado de maus-tratos contra 13 cães, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

A operação foi realizada por policiais civis da 28ª DP (Praça Seca), após ser feita uma denúncia do local, com o apoio de agentes da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal do Rio.

Durante a averiguação, os agentes encontraram os animais em condições extremamente precárias, com sinais de debilidade, doenças de pele e em ambientes insalubres. Os potes de água estavam completamente vazios e o quintal, lugar em que os animais ficavam coberto de xixi e fezes.

Segundo a lei 14.064/2020, quem comete o crime de maltrato a cães e gatos está sujeito a uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode aumentar em 1/3. Após a operação, os criminosos foram conduzidos até a delegacia pelos policiais civis e autuados em flagrante.