Profissionais da saúde são afastados após morte de paciente no Hospital Lourenço Jorge

Dois profissionais de saúde envolvidos numa briga com o paciente Richard Ferreira, de 20 anos, foram afastados temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) nesta segunda-feira (12). O incidente ocorreu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a SMS, o afastamento dos profissionais tem o objetivo de disponibilizá-los para prestar esclarecimentos à Polícia Civil, além receberem suporte ocupacional.

A investigação instaurada visa determinar se a morte do jovem foi consequência de agressões durante o atendimento no último domingo (11). O secretário de Saúde, Daniel Soranz, declarou que está acompanhando de perto o andamento das investigações e destacou a gravidade da acusação feita pela família do paciente.

Leia também:

Engavetamento na BR-101, em São Gonçalo, complica trânsito

Ônibus é sequestrado durante operação policial na Zona Norte do Rio

Relembre o caso:



Richard Ferreira de Cruz, de 20 anos, foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge com ferimentos de faca no pescoço, após ser vítima de um assalto. Os funcionários disseram que o jovem estava muito agitado. Devido ao seu estado, ocorreu uma briga verbal e física entre ele e os profissionais de saúde. Richard não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A mãe da paciente, Alessandra Ferreira, afirma que um médico agrediu Richard com um soco no local do ferimento, o que teria agravado seu estado de saúde, levando à sua morte. Ela também relatou que Richard sofria de depressão e bipolaridade, o que explicava seu comportamento agitado durante o atendimento.



Por outro lado, os profissionais de saúde se defendem alegando, em depoimento à 16ª DP (Barra da Tijuca), que o paciente apresentou comportamento agressivo ao dar entrada no hospital e tentou fugir do atendiemento.



Richard Ferreira será sepultado nesta terça-feira (13), às 13h, no Cemitério da Penitência, localizado no Caju. Já o velório será iniciado às 10h, na capela 8.