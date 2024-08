Caso VoePass: Passageiro que não embarcou em voo é recebido por colegas de trabalho no Rio; Vídeo

Funcionário do Grupo Ideas, que administra diversas unidades de saúde do Rio de Janeiro, Adriano Assis, que está na lista dos 10 passageiros que não embarcaram no voo 2283 da VoePass, foi recebido, na manhã desta segunda-feira (12), por colegas de trabalho no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos.

Após o susto vivido na última sexta-feira (9), Adriano teve uma recepção calorosa, com aplausos, oração e café da manhã.

"Quero agradecer a todo mundo pelas palavras, pelas orações, pelas ligações. O meu telefone teve um dia que parou. Louvar a Deus pela vida de todo mundo, nossa equipe de trabalho", afirmou.





Adriano acabou não embarcando no voo que se envolveu em um acidente na cidade de Vinhedo, em São Paulo, deixando 62 mortos.



Em um relato emocionado para o Jornal Hoje, da TV Globo, Adriano Assis, que ainda estava no aeroporto de Cascavel (PR), onde o ATR 72-500 da Voepass decolou, às 11h56, em direção ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, ligou para a filha e disse com a voz embargada: “Eu perdi o voo. Papai te ama”.

“Você tá onde? Eu também, minha filha (ao fundo dá para ouvir a filha dizendo que estava com saudade dele). O papai já está indo para casa. Eu perdi o voo. Ô, filha, porque eu perdi o voo. Porque o voo que eu perdi, ele caiu, o avião. Deus é muito bom, filha. O papai te ama, tá?”, disse o passageiro.

Assis chegou ao terminal de Cascavel às 9h40, mas o guichê estava fechado. Então, ele saiu para tomar um café e retornou ao atendimento às 10h40, mas não conseguiu embarcar. Ele foi informado que deveria estar uma hora antes no atendimento. De Guarulhos, ele pretendia pegar outro avião para ir ao Rio, onde mora.

Da frustração ao alívio

A confusão no portão de embarque também livrou Adriano Assis de embarcar no voo 2283 da Voepass. A vontade de voltar para casa, no Rio de Janeiro, também era imensa e a viagem foi concluída no último sábado (10).

“É uma sensação muito estranha. Eu perdi o voo, mas, graças a Deus, minha vida hoje está aqui”, disse Adriano, que estava em Cascavel a trabalho e decidiu que queria voltar para passar o Dia dos Pais ao lado da filha.

“Eu penso em minha filha, eu só tenho ela na vida, ela é a coisa mais importante que eu tenho. Eu me abracei no balcão do aeroporto ali, agradeci a Deus naquele momento, e depois, na mesma hora, eu liguei pra minha filha... Ela é a razão da minha existência e eu tô doido para abraçar ela”, relatou Adriano, que reencontrou a filha Isabela em Cabo Frio, Região dos Lagos.