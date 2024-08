Separe o casaco! Semana segue com temperaturas baixas em São Gonçalo e Niterói

A cidade do Rio registrou a menor temperatura do ano no último domingo (11): 10,3°C - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

A cidade do Rio registrou a menor temperatura do ano no último domingo (11): 10,3°C - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

O penúltimo mês do inverno chegou com tudo! Isso porque a população do sudeste está podendo sentir, literalmente na pele, as baixas temperaturas da estação ao longo desse mês de agosto. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, registrou a menor temperatura do ano no início da manhã do último domingo (11). Os termômetros marcaram 10,3°C às 5h45, na estação Alto da Boa Vista, na Baía de Guanabara.

A previsão para o início desta semana é que o tempo mais frio permaneça, pelo menos até sexta-feira (16), garantindo mais alguns dias de clima ameno e proporcionando o combo perfeito aos amantes do inverno: edredom + filme + chocolate quente.

Em São Gonçalo e Niterói a temperatura mínima pode chegar aos 12°C já nesta segunda-feira (12).

Leia também:

Enterro de mulher morta pela Polícia Civil na Avenida Brasil será em Itaboraí



Alívio no bolso: Valor da cesta básica volta a cair no Rio de Janeiro em julho

Confira a previsão segundo o Clima Tempo:



São Gonçalo:

- Segunda-feira (12): Com máxima de 24°C e mínima de 12°C, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite o céu também apresentará nebulosidade, mas sem chance de chuva.

- Terça-feira (13): Com máxima de 19°C e mínima de 14°C, a terça-feira será o dia mais frio da semana, mas ainda sim pode haver sol com algumas nuvens. Não chove.

- Quarta-feira (14): Com máxima de 21°C e mínima de 12°C, o tempo também se mantém firme, sem previsão de chuva.

- Quinta-feira (15): Com máxima de 24°C e mínima de 15°C, a previsão é de sol para o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo continua aberto, sem nuvens.

- Sexta-feira (16): Com máxima de 26°C e mínima de 17°C, o dia será de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva.

- Sábado (17): Com máxima de 27°C e mínima de 17°C, o dia também será de sol, sem previsão de chuva.

- Domingo (18): Com máxima 30°C e mínima de 18°, esse será o dia mais quente da semana, com sol pela manhã e tarde.

Niterói:

Segunda-feira (12): Com máxima de 23°C e mínima de 13°C, o dia será de sol com muitas nuvens. À noite o céu ainda apresenta bastante nebulosidade, mas sem chuva.

- Terça-feira (13): Com máxima de 18°C e mínima de 15°C, o céu estará encoberto por muitas nuvens, mas durante o dia o sol poderá sair.

- Quarta-feira (14): Com máxima de 20°C e mínima de 13°C, não há previsão de chuva e o dia será de sol com algumas nuvens.

- Quinta-feira (15): Seguindo a previsão do dia anterior, a máxima será de 23°C e a mínima de 16°C, com sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo continua aberto, sem nuvens.

- Sexta-feira (16): Com máxima de 25°C e mínima de 18°C, o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Sábado (17): Com máxima de 26°C e mínima de 18°C, o sol continua, sem chance de chuva para todo o dia.

- Domingo (18): Com máxima de 28°C e mínima de 19°C, o clima esquenta um pouco mais, trazendo sol para o dia todo, sem nuvens no céu.