Incêndio na Linha Amarela: duas vítimas seguem internadas, uma em estado grave

O incêndio começou por conta de um acidente com um caminhão que transportava bebidas - Foto: Divulgação/Centro de Operações do Rio

Duas vítimas do incêndio no Túnel da Covanca, na Linha Amarela, na última quinta-feira (8), seguem internadas. As duas se encontram internadas no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, uma delas em estado de saúde grave. No total, 110 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

O incêndio começou por conta de um acidente com um caminhão que transportava bebidas na pista sentido Fundão, por volta das 07h. Logo, a fumaça tomou conta do local e deixou motoristas e passageiros em pânico. Muitos abandonaram seus veículos e buscaram a saída do túnel a pé.

Equipes da Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, e do Corpo de Bombeiros foram chamadas às pressas e atenderam as pessoas. O caminhão ficou totalmente destruído.