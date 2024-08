Enterro de mulher morta pela Polícia Civil na Avenida Brasil será em Itaboraí

Elaine Esteves, de 39 anos, será enterrada às 15h desta segunda-feira (12), no Cemitério Parque da Paz, no Retiro, em Itaboraí. A vítima morreu na madrugada deste domingo (11), na Avenida Brasil, após se envolver em um acidente de trânsito e ser perseguida por outro motorista.

Durante a fuga, o carro em que estava acabou colidindo com uma viatura da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que estava seguindo em comboio com outros carros da Polícia Civil. Agentes atiraram no veículo em que ela estava com o marido, Carlos André Almeida.

Leia mais:

Criminosos fazem arrastão em São Gonçalo e assustam motoristas na BR-101; Vídeo

Loja é invadida e destruída na Zona Sul de Niterói

Entenda o caso

De acordo com informações da polícia e testemunhas, o casal havia saído de uma festa, quando se envolveram em um acidente de trânsito e acabaram sendo perseguidos pelo motorista, o que assustou o marido da vítima, que estava conduzindo o veículo, e ele perdeu o controle do carro, batendo em uma viatura da DHC.

Os agentes teriam estranhado a situação e efetuaram disparos contra o veículo, que atingiu Elaine. O socorro médico foi acionado, mas a mesma não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.