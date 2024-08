Alívio no bolso: Valor da cesta básica volta a cair no Rio de Janeiro em julho

O preço da cesta básica caiu 7% no Rio de Janeiro, voltando a registrar deflação após alta em junho, afirmou o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em relatório que constatou queda nos preços dos alimentos. Em valor real, o preço da cesta básica na capital fluminense reduziu para R$ 757,64 em julho.

Dessa forma, a cidade do Rio passou a ter a quarta cesta básica mais cara do país, superada pelas capitais de São Paulo (R$ 809,77), Santa Catarina (R$ 782,73) e Rio Grande do Sul (R$ 769,96).

Leia mais:

Vini Jr fora do Real Madrid? Jogador recebe proposta bilionária da Arábia

Musa do Vasco promete ficar nua em São Januário caso time se classifique para a Libertadores



Para o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, o alívio no bolso é significativo para os cariocas. “Nesse levantamento, observamos uma redução de 7% no custo da cesta básica na cidade do Rio. A deflação de julho, depois de uma alta em junho, reestabelece a tendência de queda nos preços da cesta básica para os cariocas”, destaca o executivo.

Segundo a consultoria econômica da ASSERJ, Future Tank, os itens que mais influenciaram a deflação de julho no Rio foram a queda nos preços do tomate, batata e arroz. No mesmo período, observou-se aumento nos valores do café, óleo de soja e pão francês.

O relatório apontou que todas as 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dieese apresentaram deflação em julho. A cidade do Rio de Janeiro foi a capital que registrou a maior queda nos preços no mês, impactando diretamente o resultado nacional (-4,3%).

No acumulado do ano até julho, o valor da cesta básica aumentou 2,6% no Rio de Janeiro. Com o resultado do último mês, a capital fluminense passou a registrar o 7º menor crescimento no ano, entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, e inferior à média nacional (+3,1%).