Wanessa Camargo opina sobre sua expulsão do BBB 24: "Fui de arrasta"

Wanessa Camargo opina sobre sua expulsão do BBB 24. - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Wanessa Camargo opina sobre sua expulsão do BBB 24. - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Durante o programa "Domingo Legal" do SBT realizado neste domingo (11), a cantora e ex-participante do BBB 24, Wanessa Camargo, comentou sobre sua expulsão do programa, quando foi acusada de agredir Davi Brito, que viria a se tornar o campeão da edição. O apresentador Celso Portiolli perguntou a ela sua opinião sobre a atitude da direção.

Leia mais:

Alívio no bolso: Valor da cesta básica volta a cair no Rio de Janeiro em julho

Adílio, ídolo do Flamengo, será homenageado no Vidigal



"Eu fui de arrasta. Não achei justo. Até hoje não acho, mas com o tempo Deus te mostra que Ele está com você. Ele me mostrou que eu tinha que sair daquela maneira", disse.

No X, antigo Twitter, os internautas repercutiram a opinião da cantora: "Foi Justo sim, você mereceu a expulsão", opinou um dos usuários. "Não gosto dela, mas a expulsão foi uma das coisas mais estranhas desse BBB", comentou outro.