Com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia gravidez: "Que os últimos 6 meses sejam os mais felizes"

A jovem Isabel Veloso surpreendeu ao anunciar gravidez. Casada com Lucas Borba, a jovem de 17 anos ficou famosa nas redes sociais após revelar que está com câncer terminal. A influenciadora contou a novidade sem detalhar se o bebê nascerá via gestação ou barriga solidária.

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue, considerado agressivo, Isabel postou novas fotos com o marido para celebrar a novidade com um quadro onde tinha escrito: "Baby's coming (bebê a caminho)". Um trecho da Bíblia compõe a legenda da postagem: "Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 139:16".

A jovem também publicou fotos se declarando para o marido.



"Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minh'alma. Eu o amo, mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo fiel e companheiro. Até que a morte nos separe. Desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas", disse na legenda da publicação.

A jovem compartilhou a novidade através das redes sociais | Foto: Reprodução/redes sociais

Nos comentários, Isabel recebeu a mensagem de Romana Novais. "Eu creio em um Deus de milagres! Que você seja curada em nome de Jesus", desejou a mulher de DJ Alok. "Deus te abençoe", acrescentou a atriz Juliana Paiva. "Acredito nos milagres de Deus! Você vai estar em minhas orações.. sinta-se abraçada. Tudo vai ficar bem", afirmou a ex-BBB Ivy Moraes.



No dia 1 de março deste ano, Isabel informou que o seu câncera é terminal e que ela tinha apenas seis meses de vida. O período, no entanto, pode ser superior após a estabilização da doença.