Polícia investiga morte de jovem no Hospital Lourenço Jorge; Família acusa equipe médica de agressão

A família de Richard Ferreira Cruz, um jovem de 20 anos, acusa a equipe médica do Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, de ter agredido o rapaz durante um surto no domingo (11). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Segundo as primeiras informações, Richard, que sofria de depressão e bipolaridade, foi atacado com golpes de faca no pescoço durante um assalto na Avenida Ayrton Senna na noite de sábado (10). Devido aos graves ferimentos, ele foi socorrido e internado no hospital. Durante sua permanência, o jovem tentou sair do quarto, e os profissionais de saúde relataram que ele apresentava comportamento agressivo e descontrolado.



Leia também:

Enterro de mulher morta pela Polícia Civil na Avenida Brasil será em Itaboraí



Wanessa Camargo opina sobre sua expulsão do BBB 24: "Fui de arrasta"

No entanto, a mãe de Richard alegou que, na madrugada de domingo (11), um membro da equipe médica teria golpeado a cabeça do jovem com o intuito de contê-lo. Após essa situação, Richard apresentou piora em seu estado de saúde e não resistiu aos ferimentos.



O Hospital Municipal Lourenço Jorge emitiu uma nota esclarecendo que o jovem estava agitado e agressivo. Segundo o relato da equipe de plantão, os profissionais foram atacados por Richard, o que levou à necessidade de medidas de contenção até que ele fosse estabilizado e transferido para a sala vermelha.