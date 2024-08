Adílio, ídolo do Flamengo, será homenageado no Vidigal

A Vila Olímpica do Vidigal passa a ser chamada de Vila Olímpica Adílio, em homenagem ao ex-jogador do Flamengo, a partir desta segunda-feira (12). A decisão foi anunciada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. O eterno camisa 8 rubro-negro, titular no time histórico de 1981 comandado por Zico, faleceu no último dia 5, vítima de um câncer no pâncreas.

Leia mais:

O equipamento público fica localizado na Rua Samuel Rodrigues Muniz, no Vidigal, Zona Sul do Rio.



O decreto descreve Adílio como "um dos maiores ídolos e símbolos do Clube de Regatas do Flamengo". Além disso, o ex-atleta é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra (617), além de carregar conquistas memoráveis, como a Libertadores e Mundial de Clubes em 1981, e 3 campeonatos brasileiros (1980, 1982 e 1983).