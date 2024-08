Musa do Vasco promete ficar nua em São Januário caso time se classifique para a Libertadores

Bia Fernandes, modelo, influenciadora, ex-Miss Bumbum e Musa do Vasco, tem feito muito sucesso com seus conteúdos sensuais no Privacy, plataforma brasileira semelhante ao OnlyFans. Provocante, a carioca contou que pretende fazer algo bem ousado caso o time vascaíno faça uma boa campanha no Brasileirão.

A musa percebeu que o time deu uma melhorada em relação ao ano passado, porém ainda é pouco para as tradições do clube, por isso ela deseja que o time se classifique pelo menos para a Libertadores da próxima temporada. Na última segunda-feira (5), por exemplo, o time carioca apenas empatou em casa por 2 a 2 com o Bragantino, e ainda não engrenou no Brasileirão.

Cansada de ver o Vasco somente brigando contra o rebaixamento, Bia Fernandes deseja que o time se torne campeão e fará de tudo para animar a torcida e os jogadores com uma uma promessa ousada. 'Vou ficar pelada em São Januário caso o time consiga uma vaga direta na próxima Libertadores depois de tantos anos', afirmou a Musa do Vasco, aos risos.

Inclusive, a morena, que possui mais de 460 mil seguidores no Instagram @biafernandesoriginal, já disse anteriormente que vários jogadores já assinaram o seu Privacy e alguns lhe mandaram mensagens para se encontrarem pessoalmente.

Bia Fernandes | Foto: Divulgação

"Muitos jogadores já assinaram meu Privacy, principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira', garantiu.