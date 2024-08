Mãe que matou próprio filho é presa e pai faz relato emocionante: "estou destruído

O caso da mulher que confessou, através do Facebook, ter matado o próprio filho de apenas 3 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, teve mais um desdobramento. O pai da criança, Kleber Lopes, postou um vídeo relatando a dor de perder o filho pelas mãos da própria mãe, que foi presa de forma preventiva.

Ainda na última sexta-feira (9), a mãe passou por uma audiência de custódia no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Leia mais

Homem morre após tentativa de assalto a PM em São Gonçalo

Novos tempos: SG ganha nova filial de tradicional loja de materiais de construção no antigo local da C&C



Kleber contou que chegou a pedir a guarda de Theo, que era autista. Segundo a família de Kleber, a mulher não permitia visitas à criança com frequência.



“Eu perdi meu filho, gente! A mãe dele matou ele sem motivo nenhum. Olha o que restou do meu filho: o carrinho que ele mais gostava. (…). Ontem eu tive que enterrar meu filho, olha a chupetinha dele. Que dor gente, que dor! Ela simplesmente matou o meu filho, ela foi egoísta até o último ponto. Ela tirou o meu filho de mim, ela tirou o meu filho da minha família, tirou meu filho da mãe dela, que também amava meu filho”, desabafou Kleber.

“O que ela fez não foi surto, foi pensado, ela programou cada detalhe. Dia 5 de agosto é aniversário da minha filha, ela matou meu filho Theo no dia 7 de agosto. No dia 10 de agosto é aniversário da minha mãe, no dia 11 de agosto é Dia dos Pais. Imagina como está a minha família, imagina como eu estou? Eu estou destruído”, disse ele.

Sobre o caso

A confissão da mulher foi postada nas redes sociais na última quarta-feira (7). “Eu matei meu filho, mandem uma viatura para ele ter um enterro digno”, escreveu a mãe, que teve sua identidade mantida em sigilo pela polícia.

Em uma das publicações após a confissão, ela chegou a compartilhar o endereço do local onde mora. Segundo o delegado responsável pelo caso, a família da mãe informou que ela sofria de quadros psicóticos e já tentou suicídio algumas vezes.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o menino foi morto por asfixia mecânica. O corpo foi sepultado na quinta-feira (8).