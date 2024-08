'Alívio!': Passageiro que perdeu avião envolvido em desastre que matou 61 se emociona

Um dos passageiros que não embarcou no voo da Voepass, que caiu nesta sexta-feira (09) com 57 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 61 pessoas a bordo, no bairro Capela, em Vinhedo (SP), gravou um vídeo emocionado detalhando um pouco mais sobre como não conseguiu decolar.

Adriano Silva de Assis é carioca e faria uma escala em São Paulo para retornar ao Rio de Janeiro. Ele estava viajando à trabalho e voltaria para sua cidade para comemorar o dia dos pais, no próximo domingo (12). Adriano conta que chegou às 9h40 no aeroporto e que o voo estava previsto apenas para 11h40. O check-in precisava ser feito até uma hora antes do horário de partida.

Mas, por um motivo que Adriano não sabe qual, a empresa que faria o voo foi alterada. A princípio, ele acreditava ser um voo da Latam, mas o guichê da empresa estava fechado, às 10h30. Então, Adriano decidiu perguntar o que tinha acontecido.

Nesse momento, um funcionário da Voepass chamado Rodrigo explicou que ele não poderia mais embarcar. Depois de ter sido barrado pelo funcionário por conta do atraso no horário do check-in, Adriano teve seu voo remarcado para às 23h20. Adriano então foi para um restaurante aguardar. Por volta de 2h30, o pessoal do restaurante pediu para que os clientes voltassem à área de embarque.



Adriano então desceu e sem entender o que aconteceu, um rapaz que também perdeu o voo, o abraçou e disse: "Cara, estamos vivos". O carioca não tinha entendido em um primeiro momento e questionou. Nesse momento, o rapaz o contou que o avião que estariam abordo tinha caído. Adriano ficou emocionado e começou a ligar para seus parentes e seus diretores da empresa onde trabalha. Ele retornou ao hotel para embarcar no dia seguinte.

De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) às 11h58 com destino a Guarulhos (SP). Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas.

A companhia aérea afirmou em nota que o avião que caiu estava apto a voar e sem restrições. O Cenipa, órgão da aeronáutica responsável pela investigação do acidente, disse em coletiva que ainda é prematuro apontar as causas do acidente. A FAB confirmou, no início da noite que encontrou as caixas-pretas e vai enviá-las para Brasília.

A Anac informou que a aeronave se encontrava em condição regular para operar, com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos, além dos tripulantes com documentação em dia.