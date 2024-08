Dia do Garçom: Histórias, desafios e a arte de servir sorrindo

"Garçom! Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, centenas de casos de amor..." - consagrada na voz de Reginaldo Rossi, essa música retrata o cotidiano de um dos profissionais mais queridos do Brasil: o garçom. Eles estão presentes em nossos momentos mais significativos, oferecendo muito mais do que apenas uma refeição. Com apelidos carinhosos como "campeão", "amigo", "patrão", e "mestre", esses profissionais se tornaram parte essencial de nossa cultura e, por isso, no dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Garçom e Garçonete.

A função do garçom vai além de simplesmente atender mesas. Com comprometimento, rapidez e educação, eles são peças fundamentais para o bom funcionamento de qualquer estabelecimento. Uma das características que mais impressiona é a agilidade com que atendem aos pedidos, sem nunca perder o bom humor e a simpatia que conquistam a todos.

Assis Mendes, de 60 anos, é um exemplo dessa dedicação. Começou sua carreira como ajudante de cozinha, passou três anos como garçom e, atualmente, é proprietário do 'Botequim Arretado'.



Assis Mendes

"É uma satisfação muito grande quando você ama o que faz. Eu fui o melhor garçom da minha época. O garçom tem que ter honra, tem que ter satisfação de servir o cliente", conta ele, lembrando com orgulho dos tempos em que exercia a profissão.



Carlos Evandro

No entanto, muitos não imaginam os desafios que esses profissionais enfrentam diariamente. Carlos Evandro Ferraz, de 34 anos, trabalha como garçom há uma década e compartilha um pouco dessa realidade.



Gleciane

"Para ser garçom, a pessoa tem que ter força de vontade, porque não é fácil lidar com o público. Tem que ter sempre um sorriso no rosto e bom humor. A pessoa não pode desanimar", explica.



Alessandro, Marcia, Edson e Cristiano

Para aqueles que desejam seguir nessa carreira, além da dedicação, é essencial manter a boa vontade e o sorriso no rosto, como ressalta Carlos. Assis Mendes, referência na área, acrescenta. "É acreditar no seu potencial. Tem que acreditar em você e tentar fazer o seu melhor para que aconteça o melhor para você, com atendimento, qualidade, eficiência em tudo."

E como canta a banda Skank, "Comandante, capitão, tio, brother é camarada...", os garçons são mais do que profissionais; são nossos amigos, confidentes e parceiros de jornada. Carlos Evandro lembra com carinho de um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

"Foi uma situação de pedido de casamento, justamente na mesa que eu estava atendendo. O rapaz fez uma surpresa para a menina que ela não esperava. Parou um carro de som na frente do restaurante, chamou ela e fez o pedido", conta ele, sorridente.

Assim como nas músicas que os homenageiam, os garçons são testemunhas de histórias que se desenrolam nas mesas que atendem, tornando-se parte das nossas experiências e memórias.

