Menino morto pela própria mãe é sepultado em Saquarema

O menino Theo Kaio Braga Lopes, de 3 anos, morto pela própria mãe em Saquarema, foi enterrado, na tarde desta quinta-feira (8), no Cemitério de Sampaio Corrêa, na Região dos Lagos do Rio. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte aconteceu por asfixia mecânica. Ana Clara Santos, de 26 anos, foi presa em flagrante depois que confessou o crime em uma postagem nas redes sociais.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (7) na Rua Dário Carlos, no bairro Jardim. Depois do crime, Ana postou no Facebook dizendo: "Eu matei meu filho, mandem uma viatura". Uma das linhas de investigação da 124ª DP (Saquarema) é a possibilidade da mãe ter sofrido algum surto psicótico grave, que teria sido o gatilho para cometer o crime.