Atleta russa, campeã de xadrez, é suspensa após envenenar peças de adversária com mercúrio

Uma campeã russa de xadrez, Amina Abakarova, foi suspensa após supostamente envenenar uma rival de infância. Umayganat Osmanova teve suas peças contaminadas com mercúrio antes de uma partida entre ambas. A mulher, de 43 anos, está sendo acusada de agir por uma vingança após um insulto pessoal.

O fato aconteceu na última sexta-feira (02), em Makhachkala, no sul da Rússia, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram Abakarova chegando no salão onde a competição aconteceria e preparando o envenenamento. Ela é vista chegando perto da mesa de Osmanova e, após verificar se ninguém a observava, retira um frasco da bolsa e coloca o conteúdo sobre o tabuleiro e algumas peças de sua adversário.

Após a partida começar, Osmanova sofreu com tonturas e náuseas. Ela precisou de atendimento médico. O presidente da Federação de Cultura Física e Esportes da República do Daguestão, Sazhid Sazhidov, confirmou que a substância encontrada nas peças e local de jogo de Osmanova foi identificada como mercúrio.

Leia também:

➤ Niterói acerta com empresas para fazer reforma no Cinema Icaraí

➤ Policia Civil faz operação contra quadrilha de matadores de aluguel que atua no Rio

Sazhidova, disse em declaração, estar assustado com o caso: "Como muitos, estou perplexo com o que aconteceu e os motivos de uma competidora experiente como Amina Abakarova são incompreensíveis. As ações dela poderiam ter levado a um desfecho trágico, ameaçando a vida de todos presentes, inclusive a dela mesma."



Abakarova teria dito a outros competidores que sua ação foi uma forma de se vingar por coisas desagradáveis ditas por Osmanova sobre sua família. Ainda segundo ela, o ataque teria sido movido apenas por "hostilidade pessoal" e para apenas "assustar" sua adversária. Apesar da tentativa de envenenamento, Osmanova continuou no torneio e conseguiu conquistar uma das vagas premiadas.

Malcolm Pain, diretor de xadrez internacional da Federação Inglesa de Xadrez, expressou seu choque com o ocorrido: "Nunca vi nada parecido antes. Este é o primeiro caso registrado de alguém usando uma substância tóxica na história do xadrez". Alexander Tkachyov, diretor-executivo da Federação Russa de Xadrez, declarou que a federação está considerando a imposição de uma proibição vitalícia a Abakarova.