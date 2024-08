Teste de paternidade de Neymar deve ficar pronto em um mês

O craque brasileiro Neymar pode ser pai novamente. O astro, que assumiu publicamente sua terceira filha, Helena, fez um exame de DNA para saber se é de fato o pai de uma menina, Jásmin Zoé, de 10 anos. A criança é filha da ex-modelo húngara Gabriella Gaspar.

O resultado do teste feito pelo atacante deve ficar pronto em cerca de um mês, tendo em vista o tempo médio entre a coleta da criança e a chegada do material ao Brasil. Gabriella entrou na Justiça para tentar comprovar a suposta paternidade da garota. Neymar já passou pela coleta do material genético em Belo Horizonte. A defesa da ex-modelo afirma que o processo corre em segredo de Justiça e que ela não irá se manifestar.

O material genético da criança será colhido na Hungria e em seguida, deve ser enviado ao Brasil para a continuidade da ação judicial. Dessa maneira, é possível saber em setembro se Neymar tem um quarto filho, ou não.

