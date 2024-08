Evento debate mudanças climáticas em Petrópolis

O Ministério do Meio Ambiente promoveu, nesta quinta-feira (8) palestra “Como adaptar Petrópolis para as mudanças do clima”. O evento, na cidade da Região Serrana da do Estado do, foi organizado para se debater medidas de prevenção para as fortes chuvas que castigam o município. Estiveram presentes Inamara Melo, coordenadora geral de Adaptação à Mudança do Clima, e Carlos Alberto Muniz, secretário de Meio Ambiente.

