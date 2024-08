Após ser substituído em menos de 5 minutos, forma física de Marcelo liga alerta no Flu

Durante o empate em 2x2 contra o Juventude pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (08), o lateral Marcelo voltou a sentir um desconforto e ligou o sinal de alerta no Fluminense. Na partida que selou a eliminação do Tricolor, no Maracanã, Marcelo entrou no decorrer da segunda etapa e, em menos de cinco minutos depois, sentiu um incômodo e foi substituído.

O técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, disse que o lateral apenas "sentiu a parte muscular". O Flu ainda não divulgou maiores informações sobre o ídolo. Os holofotes sobre a condição física do camisa 12 estão acesos.

O comandante tricolor declarou: "É ruim, é óbvio que é muito ruim você entrar no jogo e sair com cinco minutos. O jogador sofre muito mais do que todo mundo. Então perdemos uma alteração, um jogador que naquele momento iria acrescentar bastante pela qualidade de jogo interno. A gente abriu o Keno bem na beirada, então precisávamos de um jogador que viesse por dentro com armação, o Marcelo tem essa capacidade."

No final de maio, Marcelo era destaque pela boa forma física. Fernando Diniz, técnico da equipe na época, chegou a dizer que o camisa 12 estava um ano mais velho na idade cronológica, mas que parecia ter renovado 3 anos na parte física. A boa sequência, de cinco jogos completos em seis, foi premiada com 3 gols em 4 partidas.



Um mês depois, quando foi substituído em derrota para o Grêmio, Marcelo deu início a uma sequência de mais de 20 dias como desfalque por dores musculares. Depois de perder quatro jogos, o camisa 12 só retornou aos gramados contra o Palmeiras, quando atuou por menos de 30 minutos. Até o momento, Marcelo fez nove jogos completos dentre as 28 partidas que disputou em 2024.